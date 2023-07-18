ضبط عدد من المخالفات التموينية فى المخابز وبدالى التموين بأجا بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة مكبرة علي عدد من المخابز وبدالي التموين في نطاق مركز أجا، تحت إشراف على حسن وكيل المديرية، ومحمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، ومصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، وعدد من مأموري الضبط القضائي بالمديرية.

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم تحرير 39 محضر نقص وزن بمقدار من 8 : 25 جرام، 24 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، 12 محضر تصرف في إجمالى 48 شيكارة دقيق بلدى مدعم، 3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، ومحضر تجميع 9 شكائر دقيق بلدى مدعم، و2 محضر انتهاء من الإنتاج.

وفى سياق متصل، تم ضبط 50 علبة سجائر مجهولة المصدر، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، إضافة لتحرير محضرين لبداليين تموينيين لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية للمواطنين، 1 محضر لبدال تموينى لعدم الإلتزام بمواعيد العمل الرسمية، وآخر لعدم الاحتفاظ بسجل زيارات وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، باستمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز لضمان وصول الدعم لمستحقيه، واستمرار تكثيف الجهود الرقابية للتأكد من الالتزام بتنفيذ القوانين والقرارات التموينية ومواجهة المخالفين.