رئيس جنوب إفريقيا: توقيف بوتين خلال قمة بريكس "إعلان حرب"

وكالات

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إن توقيف بوتين في قمة بريكس سيكون بمثابة "إعلان حرب"

وكان قد قال المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن على جنوب إفريقيا أن تفعل "الشيء الصحيح" وأن تتبع القانون الدولى إذا ما حضر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قمة كتلة البريكس فى جوهانسبرج الشهر المقبل.

جاء ذلك فى تصريح أدلى به خان إلى قناة "سى أن إن" الإخبارية الأمريكية وأوضحت القناة أنه "نظرًا لأن المحكمة لا تُجرى محاكماتٍ غيابية، فسيتعين عليها إما تسليم بوتين من قبل موسكو أو إلقاء القبض عليه خارج روسيا"، حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن قانون المحكمة الجنائية الدولية ينص على أن جميع الدول الأطراف عليها التزام قانونى بالتعاون مع المحكمة، ما يعنى أنهم ملزمون بتنفيذ أوامر الاعتقال.