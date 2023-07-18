"دفعة الخير".. خريجى "طب بنها 2006" يتبرعون للمستشفيات بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

"دفعة الخير".. جروب أصدقاء وزملاء دراسة ومحبيهم من خريجي دفعة 2006 طب بنها بمحافظة القليوبية اجتمعوا على حب الخير، وعملوا على تحويله لواقع ملموس، فحرصوا فيما بينهم على التعرف على بعض متطلبات المستشفيات بالقليوبية، والتي تقدم خدمات جليلة للمرضى والمصابين بالمحافظة، إيمانا منهم بالدور الكبير الذي تقدمه تلك المستشفيات لخدمة المرضى، وبدأوا في جمع التبرعات المالية فيما بينهم وشراء تلك الأجهزة الطبية التي وصل سعر بعضها الـ 280 ألف جنيه، بالإضافة إلى التبرع بمبالغ مالية للمستشفيات لخدمة المرضى.

"دفعة الخير" بدأت عملها فعليا على أرض الواقع في عام 2014، بعد أحد المواقف الجميلة التي شهدها زميل بالدفعة، والذي لقى ربه في حريق سيارة أثناء عودته من عمله، لتجتمع الدفعة على عمل الخير محبة في الصديق والزميل الراحل ويبدأ مشوار الخير بالتبرع بجهاز تنفس صناعي للعناية المركزة بمستشفى حميات بنها، وتتوالي أعمال الخير بشراء الأجهزة الطبية والتبرع بها، وكذلك التبرع بالمبالغ المالية للمستشفيات.



























خطاب التبرع بحضانة أطفال وكبسولة لعلاج الصفراء



خطاب شكر من حميات بنها للدفعة



دفعة الخير