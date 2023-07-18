اليوم السابع
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"دفعة الخير".. خريجى "طب بنها 2006" يتبرعون للمستشفيات بالقليوبية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 04:48 م
"دفعة الخير".. خريجى "طب بنها 2006" يتبرعون للمستشفيات بالقليوبية جانب من التبرعات
القليوبية إبراهيم سالم

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"دفعة الخير".. جروب أصدقاء وزملاء دراسة ومحبيهم من خريجي دفعة 2006 طب بنها بمحافظة القليوبية اجتمعوا على حب الخير، وعملوا على تحويله لواقع ملموس، فحرصوا فيما بينهم على التعرف على بعض متطلبات المستشفيات بالقليوبية، والتي تقدم خدمات جليلة للمرضى والمصابين بالمحافظة، إيمانا منهم بالدور الكبير الذي تقدمه تلك المستشفيات لخدمة المرضى، وبدأوا في جمع التبرعات المالية فيما بينهم وشراء تلك الأجهزة الطبية التي وصل سعر بعضها الـ 280 ألف جنيه، بالإضافة إلى التبرع بمبالغ مالية للمستشفيات لخدمة المرضى.

"دفعة الخير" بدأت عملها فعليا على أرض الواقع في عام 2014، بعد أحد المواقف الجميلة التي شهدها زميل بالدفعة، والذي لقى ربه في حريق سيارة أثناء عودته من عمله، لتجتمع الدفعة على عمل الخير محبة في الصديق والزميل الراحل ويبدأ مشوار الخير بالتبرع بجهاز تنفس صناعي للعناية المركزة بمستشفى حميات بنها، وتتوالي أعمال الخير بشراء الأجهزة الطبية والتبرع بها، وكذلك التبرع بالمبالغ المالية للمستشفيات.

 

أثناء التبرع بالكبسولة
 
 
أثناء توريد جهاز التنفس الصناعي
 
أثناؤ توريد جهاز كي البلازما لمستشفى الاطفال التخصصي ببنها
 

 

الأجهزة المتبرع بها
 

 

التبرع بالأجهزة الطبية
 

 

التبرع بجهاز كي بلازما للأطفال التخصصي ببنها
 

 

جهاز التنفس الصناعي المتبرع به

 

حضانة الأطفال
 

 

خطاب التبرع بحضانة أطفال وكبسولة لعلاج الصفراء
خطاب التبرع بحضانة أطفال وكبسولة لعلاج الصفراء

 

خكاب شكر من حميات بنها للدفعة
خطاب شكر من حميات بنها للدفعة

 

دفعة الخير
دفعة الخير

 

وحدة الغسيل الكلوي المتبرع بها
وحدة الغسيل الكلوي المتبرع بها

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