خفر السواحل الأمريكى يحبط تهريب كوكايين وماريجوانا بـ343 مليون دولار

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن مسؤولون في الولايات المتحدة أن خفر السواحل الأمريكي ضبط 158 مليون دولار من المخدرات غير المشروعة في سان دييجو امس الاثنين.

قال الفرع العسكري في بيان نشرته صحيفة نيويورك بوست إنه تمت مصادرة أكثر من 11 الف و600 رطل من الكوكايين و 5 الاف و500 رطل من الماريجوانا خلال مرور دوريات مكافحة المخدرات في شرق المحيط الهادي.

قال الأدميرال أندرو سوجيموتو إن افراد خفر السواحل عملوا جميعا بجد لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتعطيل المخدرات ومنع وصول كميات ضخمة الى الولايات المتحدة.

وأضاف قائد خفر السواحل في المنطقة 11: "التزامهم الذي لا يتزعزع أثناء اعتراض مهربي المخدرات في البحر لا يتم الإشادة به فحسب ، بل جهودهم المستمرة لا مثيل لها".

وأظهرت الصور التي نشرها المسؤولون عبوات مخدرات كبيرة ومغلقة بإحكام تم تسليمها من عضو في خفر السواحل إلى اخر بينما كان الكوكايين والماريجوانا يتم نقلهم خارج السفينة.

ووفقا للتقرير، ساهمت وكالات متعددة من وزارات الدفاع والعدل والأمن الداخلي في عمليات ضبط المخدرات كما شاركت البحرية المكسيكية.

وقال القائد بروك ايدل وهو احد المشاركين في ضبط المخدرات : "لا شيء مضمون عندما يقول طاقم من خفر السواحل وداعًا لأحبائهم واهلهم ويبدؤا عملهم في دورية متعددة تستمر لعدة أشهر"، وتابع: "ومع ذلك ، عمل فريقنا بجد بشكل لا يصدق ، ليلًا ونهارًا ، لإيقاف ثلاث سفن تهريب ، ومنع أكثر من خمسة أطنان من المخدرات غير المشروعة من الوصول إلى الأراضي الأمريكية."

تأتي عملية نقل المخدرات هذا الشهر بعد أن أفرغ جزء آخر تابع لخفر السواحل ما يزيد عن 14 ألف رطل من الكوكايين بقيمة تزيد عن 185 مليون دولار في ميامي الشهر الماضي، واعتقلت السلطات 12 مهرب مخدرات خلال تلك الجهود التي شملت تسع قضايا منفصلة.