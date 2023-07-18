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توجيهات رئاسية للنهوض بقطاع الطيران المدنى.. غدا فى اليوم السابع

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 07:29 م
توجيهات رئاسية للنهوض بقطاع الطيران المدنى.. غدا فى اليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" توجيهات رئاسية للنهوض بقطاع الطيران المدنى.. الرئيس السيسى يؤكد على أهمية الاستفادة من المزايا التفضيلية للموقع الجغرافى لمصر بما يعزز التكامل بين قطاعى الطيران والسياحة ويحقق إضافة ملموسة للدخل القومى.


 

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