توجيهات رئاسية للنهوض بقطاع الطيران المدنى.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" توجيهات رئاسية للنهوض بقطاع الطيران المدنى.. الرئيس السيسى يؤكد على أهمية الاستفادة من المزايا التفضيلية للموقع الجغرافى لمصر بما يعزز التكامل بين قطاعى الطيران والسياحة ويحقق إضافة ملموسة للدخل القومى.





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