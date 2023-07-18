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تعرف على متوسط نسب الرطوبة بكافة الأنحاء.. وتحذيرات من ارتفاعها

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 11:04 ص
تعرف على متوسط نسب الرطوبة بكافة الأنحاء.. وتحذيرات من ارتفاعها حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 18 يوليو حتى الأحد المقبل 23 يوليو 2023، حيث يستمر الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى ارتفاع  نسب الرطوبة حتى نهاية الأسبوع الجارى، والتى تزيد من الحرارة المحسوسة عن المقاسة فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.
 
وينشر "اليوم السابع" متوسط نسب الرطوبة المتوقعة، كما يلى: 
 
-القاهرة الكبرى والوجه البحرى: -
 
العظمى 80-85% ليلا والصغرى نهارا من 35-40 %
 
-السواحل الشمالية: 
 
العظمى من 85-90% والصغرى من 50-55 % 
 
-جنوب سيناء: 
 
العظمى ليلا من 60-65%  والصغرى 25-30% 
 
-شمال الصعيد:
 
العظمى من 55-60% والصغرى من 20-25% 
 
-جنوب الصعيد: 
 
العظمى من 35-40% والصغرى من 10- 15 %.
 
ويشهد اليوم الثلاثاء، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود على بعض المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 38  درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45  والصغرى  30 درجة.
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
 
والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.

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