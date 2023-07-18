بشرى لمرضى الزهايمر.. علماء: أدوية جديدة تمكن المريض من العيش حياة طبيعية

كتبت أمل علام

يشيد العلماء بالعقار الذي صنعته "إيلي ليلي" والذي يبطئ المرحلة المبكرة من المرض بنسبة تصل إلى 60% باعتباره "لحظة حاسمة" في أبحاث الخرف، وهو العلاج الثاني بعدlecanemab لتقديم الأمل للمرضى المصابين بالمرض، يمكن أن يكون متاحًا لملايين الأمريكيين في غضون 18 شهرًا فقط، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

يمكن للعقار أن يبطئ مرض ألزهايمر المبكر بنسبة تصل إلى 60 % في طفرة تم الترحيب بها على أنها "نقطة تحول" في مكافحة المرض.

وجدت نتائج تجارب عقار دونانيماب أنها أخرت بشكل كبير تفاقم الأعراض لدى الأشخاص المصابين بهذا النوع من الخرف، إنه العلاج الثاني بعد ليكانيماب الذي يقدم الأمل للمرضى، فيما أشاد الخبراء في علاج مرض الزهايمر، والذي قد نرى يومًا ما أنه مشابه لأمراض أخرى مزمنة مثل الربو أو مرض السكري.

قال العلماء إنه أنهى أيضًا الجدل الذي دام عقودًا حول ما إذا كان تراكم اللويحات اللاصقة، أو الأميلويد، مسئولًا جزئيًا على الأقل عن المرض التنكسي، يتم إعطاء Donanemab لمرضى الزهايمر من خلال التسريب الوريدي مرة واحدة في الشهر، ينتقل الجسم المضاد أحادي النسيلة - وهو نسخة من صنع الإنسان من البروتينات التي ينتجها الجسم لمحاربة المواد الضارة - إلى الدماغ. بمجرد دخول الدواء، يرتبط الدونانيمب بالتراكمات السامة للوحة الأميلويد - وهي علامة مميزة لمرض سرقة الذاكرة، هذا يدفع الخلايا المناعية، المعروفة باسم الخلايا الدبقية الصغيرة، إلى إزالتها.

كشف الباحثون، إن عقار دونانماب يبطئ التدهور المعرفي لمرض الزهايمر بنسبة 35 % عن طريق إزالة اللويحات السامة في الدماغ..

كشفت شركة Eli Lilly and Company عن نتائج التجارب الكاملة في المؤتمر الدولي لجمعية الزهايمر في أمستردام الذى عقد مؤخرا، إنها سعت بالفعل للحصول على موافقة من المنظمين الأمريكيين، هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA).

قالت شركة الأدوية الأمريكية، إنها تتوقع التقدم بطلب إلى المنظمين في المملكة المتحدة في غضون 6 أشهر، وهذا يعني أن المرضى يمكن أن يبدأوا العلاج بالعقار في أقل من 18 شهرًا.

قال الدكتور ريتشارد أوكلي، المدير المشارك للبحوث والابتكار في جمعية الزهايمر، انها نقطة تحول في مكافحة مرض الزهايمر، ويثبت العلم أنه من الممكن إبطاء المرض.

تعتبر العلاجات مثل دونانيماب هي الخطوات الأولى نحو المستقبل حيث يمكن اعتبار مرض الزهايمر حالة مزمنة مثل مرض السكري أو الربو - قد يضطر الناس إلى التعايش معه، ولكن يمكن أن يكون لديهم علاجات تسمح لهم بإدارة أعراضهم بشكل فعال ليعيشوا حياة مرضية.

وأشارت الصحيفة إلى إنه تم التأكد من فاعلية دونانيماب لوقف التدهور العقلي لأكثر من عام في حوالي نصف المرضى، قام الباحثون بفحص ما يقرب من 1800 شخص مصابين بداء الزهايمر في مراحله المبكرة مع المرضى الذين تناولوا عقار دونانيماب أو دواء وهمي على مدار 18 شهرًا، أولئك الذين هم في المرحلة المبكرة جدًا من المرض، والمعروف باسم الضعف الإدراكي المعتدل، كان لديهم أكبر فائدة، مع تباطؤ بنسبة 60 % في الانخفاض مقارنة بالدواء الوهمي.

من بين المرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر المبكر الذين أظهرت فحوصات الدماغ لديهم مستويات منخفضة أو متوسطة من بروتين يسمى تاو، وجد أن العقار يبطئ التدهور السريري بنسبة 35 %، تعد مستويات تاو علامة على مدى تقدم المرض، عندما تم الجمع بين النتائج لتشمل الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من هذا البروتين، كان هناك تباطؤ بنسبة 22 % في تطور المرض.

قال الباحثون، إن بعض المرضى تم سحبهم من الأدوية بعد أقل من ستة أشهر لأن الفحوصات أظهرت أن مادة الأميلويد في أدمغتهم قد اختفت تمامًا، قالوا إن العلاج يمكن أن يتوقف بعد ذلك - مع وجود مؤشرات مبكرة تشير إلى أن اللويحات التي كانت في طور التكوين لعقود، ستستغرق عدة سنوات حتى تعود.

وقالت الصحيفة، إن الدواء يعمل عن طريق استخدام الجهاز المناعي لإزالة الأميلويد - تراكم الترسبات السامة في الدماغ التي تمنع خلايا الدماغ من التواصل، وبالتالي، فهو فعال فقط للأشخاص المصابين بداء الزهايمر في مراحله المبكرة وليس الأشكال الأخرى من المرض، مثل الخرف الوعائي أو الخرف الجبهي الصدغي.

وقالت الدكتورة ماريا كاريلو، من جمعية الزهايمر: بهذه الصورة الكاملة ، هناك دليل علمي مقنع إضافي على أن إزالة بيتا أميلويد من الدماغ يرتبط بإبطاء كبير في تطور المرض لدى الأشخاص الذين يعيشون مع مرض الزهايمر المبكر.

توضح النتائج أن بدء العلاج في أقرب وقت ممكن يتيح إمكانية تحقيق تأثير مفيد أكبر، ولكن هناك أيضًا إمكانية لإبطاء تقدم المرض حتى عندما يبدأ العلاج في وقت لاحق في تطور المرض، هذه الفوائد حقيقية وذات مغزى، وتمنح الأشخاص مزيدًا من الوقت للمشاركة في الحياة اليومية، والبقاء مستقلين واتخاذ قرارات الرعاية الصحية في المستقبل.

وقال الباحثون، إنه بالإضافة إلى تأخير تفاقم الأعراض لمدة تتراوح بين 4.5 و 7.5 شهرًا في المتوسط​​، فإن الدواء يعني أيضًا أن المرضى يمكنهم الاستمرار في أداء الأنشطة اليومية لفترة أطول.



الزهايمر

وأوضح الدكتور مارك مينتون، نائب رئيس مجموعة أبحاث علم الأعصاب وتطويره في شركة ليلي Lilly إنه يمكن أن يساعد مرض الزهايمر المبكر المصحوب بأعراض على "الاستمرار في العمل والاستمتاع بالرحلات ومشاركة وقت ممتع مع العائلة" و "الشعور بأنفسهم ، لفترة اطول.

بالنسبة لمعظم الناس، تم حل المشكلة دون التسبب في ظهور أعراض لكن كانت هناك ثلاث وفيات مرتبطة بتناول الدواء، ويعتقد أن حالتين على الأقل كانتا نتيجة تورم أو نزيف.

قال الخبراء إن المرضى يجب أن يكونوا على دراية بمخاطر العلاج حتى يتمكنوا من اختيار ما إذا كانوا سيتعاطون هذه الأدوية.

قال البروفيسور باريش مالهوترا، رئيس قسم طب الأعصاب في إمبريال كوليدج لندن: إذا تمت الموافقة على الدواء في المملكة المتحدة ، فستحتاج خدمات هيئة الخدمات الصحية البريطانية، NHS إلى التكيف بشكل كبير لتوفيره وستكون هناك حاجة إلى مناقشة صادقة بين المرضى ومقدمي الرعاية والأطباء، حول الفوائد والمخاطر المرتبطة بهذا النوع من العلاج، ستحدد الهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة، وهي وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) ، الآن ما إذا كان كلا العقارين آمنين للاستخدام في المملكة المتحدة، من المحتمل أن تستغرق هذه العمليات 18 شهرًا على الأقل، مما يمنح الخدمة الصحية وقتًا للاستعداد لأي نشر شامل.

قالت الدكتورة سوزان كولهاس، من مركز أبحاث الزهايمر في المملكة المتحدة، إن إعلان اليوم "يمثل علامة فارقة أخرى" بعد عقود من البحث، مضيفة، "نحن ندخل حقبة جديدة يمكن فيها علاج مرض الزهايمر، كعلاج محتمل للجيل الأول، فإن تأثيرات دونانيماب متواضعة، لكن هذه النتائج تقدم تأكيدًا إضافيًا على أن إزالة الأميلويد من الدماغ يمكن أن يغير مسار مرض الزهايمر، وقد يساعد الأشخاص المصابين بهذا المرض المدمر إذا تم علاجهم في الوقت المناسب، من الواضح أن الدونانماب له آثار جانبية، والتي قد تكون خطيرة للغاية بالنسبة للبعض، سيحتاج المنظمون إلى الموازنة بين هذه الفوائد والمخاطر قبل منحها ترخيصًا للاستخدام.