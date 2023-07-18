انتشال جثمان شخص من ترعة ميت يزيد بكفر الشيخ

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى التابعة للحماية المدنية بكفر الشيخ، من انتشال جثمان شخص، من مياه ترعة ميت يزيد، قبالة قرية أبو عمر التابعة لمركز كفر الشيخ، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة، لحين التعرف على شخصيته.

وتلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد، بتلقيه إشارة من شرطة النجدة، بورود بلاغا من أحد المواطنين، ويدعى" وائل ر ش" 35 سنة، صاحب شركة للغوص والإنقاذ بقطور غربية، بالعثور على جثة رجل أربعيني، في مياه ترعة ميت يزيد بكفر الشيخ.

على الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة كفر الشيخ برئاسة رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، وقوات الحماية المدنية بكفر الشيخ، حيث انتشلت الضفادع البشرية، الجثة، وبفحصها، تبين أن الجثة لذكر في الأربعين من عمره، يرتدي، كامل ملابسه، جلباب أسود، وشورت أسود، وفي حالة تعفن وتحلل جزئي، وتم نقله لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام.

وبالفحص من قبل مفتش الصحة لمعرفة سبب الوفاة ومعرفة كيفية حدوثها، تبين أن سبب الوفاة، إسفكسيا الغرق ولا توجد إصابات ظاهرة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8467 إداري مركز شرطة كفرالشيخ.