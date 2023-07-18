الكشف على 1771 مواطنا فى قوافل طبية مجانية بالإسكندرية ضمن "حياة كريمة"

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة خلال هذا الأسبوع قافلة علاجية بمدرسة عبد النبى الخولى بمنطقة وسط الإسكندرية، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقالت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إن القافلة ضمت 10 تخصصات طبية (الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء والعظام وتنظيم الأسرة و الأمراض الصدرية و الأنف و أذن و الحنجرة و المسالك البولية و الجلدية)، وشارك فيها 56 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت إلى أنه تم خلال القوافل توقيع الكشف الطبى على 1771 مريضا من أهالى من المنطقة، وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 13 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزى منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية إنه تم خلال القافلة إجراء 95 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و119 تحليلا بمعمل الطفيليات و10 أشعة سينية، و40 أشعة بالموجات فوق الصوتية، علاوة على فحص 60 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لـ638 مواطنا من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.