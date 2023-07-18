الدفعتان 11 و12 بـ"طب جنوب الوادى" يتبرعون بأموال حفل تجرجهم لصالح مرضى قنا

قنا صابر سعيد

أعلنت نقابة الأطباء الفرعية بقنا عن تبرع أطباء الدفعة الحادية عشر بكلية طب قنا "دفعة المرحوم محمد عصام" والدفعة الثانية عشر، بسرير عناية مركزة بالمستشفى الجامعي بقنا بكل مستلزماته، بتكلفة 365 ألف جنيه، والذي تم تشغيله بالعناية المركزة بالمستشفي الجامعي بقنا فور وصوله وتجهيزه.

وتقدمت نقابة الأطباء بقنا، بخالص بالشكر لأطباء الدفعة الحادية عشر والثانية عشر بكلية طب قنا على تلك المبادرة الخيرية، كما تقدمت لكل من وقف وساعد الدفعتين لإتمام هذا الأمر العظيم، وعلى رأسهم الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور على عبد الرحمن غويل، عميد كلية طب قنا، والدكتور حجاجى منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية.

وتابعت "ندعو الله عز وجل الرحمة والمغفره لزميلكم المرحوم محمد عصام وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأطلق طلاب الدفعة 11 و 12 بكلية الطب بجامعة جنوب الوادي في محافظة قنا، مبادرة تحت عنوان "واجبنا تجاهنا" ، تبرعوا فيها بأموال حفل تخرجهم لشراء سرير في العناية المركزة بتكلفة 365 ألف جنيه، لخدمة المرضى داخل مستشفى قنا الجامعي.

وأوضح الطلاب المشاركون في المبادرة، أنهم فكروا في طريقة لخدمة المرضى، ولذلك جمعوا تبرعات فيما بينهم، لتوفير سرير في العناية المركزة، وصلت قيمته 365 ألف جنيه، بعدما قرروا شراء سرير للعناية بكل أجهزته "سرير وجهاز تنفس اصطناعي وشاشة مراقبة حيوية وجهاز ضخ محاليل" بتكلفة 365 ألف جنيه، من مساهمة طلاب كلية الطب لكل منهم سهم قيمته 100 جنيه.

وأشار الطلاب إلى أن فكرة شراء سرير للعناية المركزة بمستشفى قنا الجامعي، جاءت لأنه من أكثر المستلزمات التي بها نقص داخل المستشفى التي تخدم 3 مليون مريض سنويًا وبها 35 سرير داخل العناية فقط، وعدد الحوادث والحالات التي عناية أكبر من الطاقة الإستيعابية للمستشفى.