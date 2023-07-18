الخدمات الإدارية: نتعاون مع نقابة العاملين بالزراعة لتوفير السلع بأسعار مخفضة

كتبت آية دعبس

عقدت النقابة العامة للخدمات الإدارية ، اجتماع سكرتارية المرأة العاملة برئاسة هشام المهيرى رئيس النقابة والمشرف على سكرتارية المرأة العاملة، بحضور عدد من أمينات المرأة بالنقابات العمالية العامة للوقوف على دور المرأة فى الاستحقاقات الانتخابية وتفاعلها وتواجدها لتحقيق الأهداف المرجوة خلال المرحلة المقبلة.

أكد هشام المهيرى على فاعلية المرأة ودورها البارز فى كافة القضايا التى تخص المواطن المصري حيث تسعى جاهدة لتحقيق الأهداف الوطنية لاستراتيجية 2030 ، وأشارت عايده محى الدين أمينة المرأة بالنقابة العامة للبترول بضرورة تضافر كل الجهود وتعاون جميع امينات المرأة للوصول للمواطن المصرى فى كل مكان حيث أنها بدأت بذلك من خلال نقابتها وتحركت فى جهات مختلفة ومحافظات شتى.

كما اوضحت أمانى أبوالعينين أمينة المرأة بالنقابة العامة للنيابات والمحاكم دورها فى العمل العام وما تقوم به كنقابية تجاه العاملين، وهو ما أكدت عليه رشا عبدالفتاح أمينة المرأة بالنقابة العامة للبريد، ودورها فى تفعيل كافة المبادرات على سبيل المثال (مبادرة 100 يوم صحة) والتى تصب فى صالح المواطن المصرى.

كما اوضحت الحاضرات ضرورة تسليط الضوء على كافة المشاكل التى تواجه المرأة المصرية بصفة خاصة والمواطن المصرى بصفة عامة وطرق حلها والتعايش لتخطى كافة الأزمات التى تواجه المجتمع.

وقد قرر المشاركون بالاجتماع عمل بروتوكول تعاون مشترك مع نقابة العاملين بالزراعة متمثله فى أمانى أمينة المرأة بنقابة الزراعة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للعاملين، وعمل بروتوكول تعاون مشترك أيضا مع الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد التعاونى.