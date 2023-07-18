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الحمولة الصافية للسفن المارة بقناة السويس ترتفع إلى 142 مليون طن مايو الماضى

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 12:00 ص
الحمولة الصافية للسفن المارة بقناة السويس ترتفع إلى 142 مليون طن مايو الماضى قناة السويس - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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ارتفعت الحمولة الصافية للسفن المارة بقناة السويس بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع عمليات التطوير التي يشهدها المجري الملاحي لقناة السويس في الوقت الحالي.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الحمولة الصافية للسفن العابرة لقناة السويس سجلت نحو 142.9 مليون طن، في شهر مايو الماضي، بينما كانت نحو 114.7 مليون طن في شهر مايو المناظر له العام الماضي 2022، بزيادة بلغت نحو 28.2 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 24.6%.

 

وتشير بيانات الجهاز إلى أن الحمولة الصافية للسفن في قناة السويس ارتفعت في شهر ابريل الماضي، وسجلت إجمالي الحمولة نحو 133.4 مليون طن، بينما كانت نحو 114.6 مليون طن في شهر ابريل عام 2022، بزيادة بلغت 18.8 مليون طن، وبنسبة زيادة بلغت 16.4%.

 

وتزامن ارتفاع حمولات السفن مع ارتفاع إيرادات قناة السويس في نفس الفترة، حيث سجلت إيرادات قناة السويس نحو 27.9 مليار جنيه في أبريل الماضي، مقابل 25.7 مليار جنيه في شهر مارس السابق له بزيادة بلغت 2.2 مليار جنيه.

 

وتحقق عائدات قناة السويس مستويات قياسية منذ بداية العام الماضي 2022 وحتى الآن، على الرغم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، حيث يشير تطور عائدات القناة الواردة في بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء إلى أن مؤشر العائدات ارتفع من 8.6 مليار جنيه في فبراير 2022 إلى 10 مليارات جنيه في مارس التالي له.


حمولة السفن

قناة السويس

جهاز الإحصاء

اخبار الاقتصاد



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