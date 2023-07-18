اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 يوليو 2023 01:30 ص
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التحقيقات: لص هواتف المواطنين في منشأة ناصر نفذ 4 جرائم سابقة

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 01:00 ص
التحقيقات: لص هواتف المواطنين في منشأة ناصر نفذ 4 جرائم سابقة سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن العاطل المتهم بسرقة هواتف المواطنين في منطقة منشأة ناصر، أقر بارتكابه 4 وقائع سرقة سابقة بأسلوب النشل.

 

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة

 

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل" ، وبحوزته (4 هواتف محمولة) ، وبمواجهته إعترف بأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع سرقة.


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