اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 يوليو 2023 10:54 م
أكرم القصاص
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التحرير الفلسطينية تحذر من عمليات التطهير العرقي في الأراضي المُحتلة

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 10:00 م
التحرير الفلسطينية تحذر من عمليات التطهير العرقي في الأراضي المُحتلة الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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حذرت مُنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من سياسة التطهير العرقي التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، عبر هدم المنازل والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية.


وذكرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالمنظمة - في بيان صادر عنها - أن "ضحية هذه السياسة كانت عائلات فلسطينية في بلدة السواحرة شرق القدس المحتلة، حيث هدمت قوات الاحتلال أمس الإثنين، مساكنها ومنشآتها وحظائر أغنام لها، ما أدى إلى تشريد عائلات كاملة ومن بينها أطفال أصبحوا بلا مأوى أو ملجأ".


وأضافت الدائرة أن "هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، ما كان لها أن تكون لولا التواطؤ الدولي والغطاء الأمريكي ومن بعض الدول الأوروبية لهذا الكيان وحمايته من المساءلة والعقاب".


الاحتلال الإسرائيلى

مُنظمة التحرير الفلسطينية

التطهير العرقي

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

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