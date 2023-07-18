اصطدام ميكروباص بمحول كهرباء يتسبب فى انقطاع التيار عن بعض المناطق بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

تسبب اصطدام سائق ميكروباص بمحول كهرباء بشارع سكة سندوب بنطاق قسم اول المنصورة في انقطاع للتيار الكهربي وذلك بعدما انحرفت عجلة القيادة بيد السائق واصطدامه بالمحول مما تسبب في تلف المحول.

كان، مدير أمن الدقهلية ، قد تلقى اخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم بمنطقة سندوب دائرة القسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه حال سير السيارة رقم ( د ل أ ٨٤٣٢ - أجرة ميكروباص قيادة " محمد .ا.م.أ"، 33 عامًا، سانق ، ومقيم شارع محمد فتحى دائرة القسم ويحمل رخصة تسيير سارية ، وبدون رخصة قيادة بشارع سكة سندوب -دائرة القسم اختلت عجلة القيادة بيد قائد السيارة ، مما أدى إلى انحرافه واصطدمه بمحول كهرباء تابع لشركة كهرباء غرب المنصورة، وتسبب في حدوث بعض التلفيات بالمحول وانقطاع التيار الكهربائي عن شارع طه حسين - دائرة القسم .

بسؤال فؤاد إبراهيم فؤاد ابراهيم، 42 عامًا، رئيس شبكة كهرباء غرب المنصورة أتهم قائد السيارة بالتسبب فى الحادث.

وبسؤال قائد السيارة أكد انحراف عجلة القيادة دون قصدا منه منا تسبب في وقوع الحادث.

جرى رفع أثار الحادث والتحفظ على السيارة، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم أول المنصورة، والعرض على النيابة العامة التي بتشرت التحقيقات.