إنقاذ شخص تعرض للاحتجاز داخل مصعد عقار فى العجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

تعرض شخص للاحتجاز داخل مصعد عقار في العجوزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من استخراجه دون إصابات وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض أحد الأشخاص للاحتجاز داخل مصعد عقار في ميدان أسوان بالعجوزة، وتم الدفع على الفور برجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم استخراجه دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والاستماع لأقوال الشخص المحتجز وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.