أوكرانيا وأمريكا تبذلان جهدهما لضمان تصدير الحبوب لإفريقيا وآسيا والعالم

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قال وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا أن كييف وواشنطن ستبذلان قصارى جهدهما لضمان تصدير الحبوب الأوكرانية إلى إفريقيا وآسيا وبقية العالم.



جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية الأوكراني عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) وفقًا لوكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء عقب لقائه ليندا توماس جرينفيلد المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.



وأضاف كوليبا: "لقد شجبنا الضربة القاتلة التي وجهتها روسيا لمبادرة الحبوب الحيوية"، مؤكدًا أن أوكرانيا والولايات المتحدة لن تدخرا أي جهد لضمان تصدير الحبوب الأوكرانية إلى إفريقيا وآسيا وما وراءهما.



يشار إلى أن وزير الخارجية الأوكراني في زيارة رسمية إلى نيويورك، حيث أجرى مشاورات عاجلة في مقر الأمم المتحدة بشأن انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب.



وعلى صعيد آخر، تقوم شركة غازبروم الروسية بتزويد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بمقدار 42.4 مليون م3/اليوم عبر محطة ضخ الغاز سودجا.



وقال ممثل الشركة - للصحفيين اليوم، وفقًا لوكالة أنباء (تاس) الروسية - إن الجانب الأوكراني رفض طلب التسليم عبر سوخانوفكا.



ويظل خط عبور الغز عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لتزويد دول غرب ووسط أوروبا بالغاز الروسي، وتم تعليق الضخ عبر نورد ستريم بالكامل.



ووفقا لبيانات مؤسسة البنية التحتية للغاز في أوروبا، فإن سحب الغاز من منشآت تخزين الغاز تحت الأرض الأوروبية بلغ 7 ملايين م3 أول أمس الأحد، فيما بلغ إجمالي الضخ 421 مليون م3.



وتنتهى موسم التدفئة في أوروبا في 6 أبريل الماضي فيما تمتلئ المرافق الأوروبية حاليًا بنسبة 81.81% مع 89.3 مليار م3 من الغاز مخزنة فيها.