"100 يوم صحة" تجوب شمال سيناء.. الكشف فى كافة التخصصات والعمليات مجانا

شمال سيناء - محمد حسين

تجوب محافظة شمال سيناء، قافلة 100 يوم صحة التى تنفذها وزارة الصحة لتقديم خدمات مجانية للمرضى.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن القافلة متمركزة في مركز شباب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وتقوم يوميا بتقديم الخدمات الطبية ضمن حملة «100 يوم صحة».

وأشار، إلى أن القافلة تضم 27 طبيبا من كلية طب جامعة السويس، يقومون بإجراء العمليات الجراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، في تخصصات الجراحة العامة وجراحة المسالك والأنف والأذن والرمد والقلب والأوعية الدموية وجراحة العظام والوجه والفكين والأطفال إلى جانب التخدير، ويتم إحالة الحالات التي تحتاج إلى إجراءات طبية دقيقة أو تدخلات جراحية إلى مستشفى العريش العام.

وتابع، يتم توفير خدمة الكشف بالعيادات المتنقلة وصرف العلاج المترددين بالمجان، وتحويل الحالات لمستشفى العريش العام، وإصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة وإجراء تحاليل معملية وأشعة سونار، والعمليات الجراحية التخصصية بمستشفى العريش العام، بما فيها حالات قسطرة قلبية ومناظير جهاز هضمي.