10 معلومات عن مبادرة "قريتي جميلة ونظيفة" ببنها.. تستهدف 40 قرية وزراعة 3000 شجرة

القليوبية إبراهيم سالم

دشن مجلس مدينة بنها بمحافظة القليوبية، مبادرة "قريتى جميلة ونظيفة"، لرفع كفاءة 40 قرية من قرى مركز ومدينة بنها، وتبدأ من اليوم الموافق 16 يوليو حتى 27 يوليو، وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول المبادرة ونشاطها والمستهدف منها خلال المدة المحددة لها من قبل مجلس المدينة ومحافظة القليوبية، والتى جاءت على النحو التالي..

1- مبادرة "قريتى جميلة ونظيفة" دشنها مجلس مدينة بنها بالتنسيق مع محافظة القليوبية.

2- المبادرة تستهدف رفع كفاءة 40 قرية من قرى مركز ومدينة بنها.

3- بدأت المبادرة الأحد الموافق 16 يوليو وتستمر حتى 27 يوليو.

4- المبادرة تشتمل على نظافة ورفع مخلفات وتراكمات القمامة.

5- تستهدف المبادرة زراعة 3000 شجرة مثمرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.

6- تضمن أنشطة المبادرة دهان أسوار وأعمدة وصيانة الإنارة العامة وتطوير مناطق المقابر ورفع كفاءتها.

7- يتم العمل على تمهيد الطرق والشوارع وردم الحفر وترميم المنخفضات وتسوية الشوارع وإزالة التعديات والأكشاك المخالفة الموجودة على أسوار المدارس والمنشآت الحكومية.

8- تأتى المبادرة فى إطار الاهتمام بمنظومة النظافة للحفاظ على الصحة العامة للمواطن القليوبى وخلق بيئة صحية والتخلص من مخلفات القمامة الصلبة والمخلفات الزراعية خاصة فى فصل الصيف.

9- تم اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة والتى من شأنها التخلص من مخلفات القمامة سواء الصلبة أو المخلفات الزراعية مع رفع تراكمات القمامة أولا بأول.

10- سيتم خلال المبادرة تقييم أداء رؤساء القرى وتكريم المتميزين منهم.