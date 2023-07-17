وزير الصحة يضع حجر أساس مستشفى الرمد بقنا.. صور

قنا ــ صابر سعيد

وضع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة ، حجر الأساس لمستشفي الرمد، حلم أهالي قنا الذي تحقق بعد سنوات، واستمع عبد الغفار، إلي كيفية التنفيذ والخدمة التي ستقدمها المستشفي التي ستبنى على ارتفاع 4 أدوار.

وكان قد تفقد وزير الصحة، الأعمال داخل مستشفي دشنا المركزي ونسب التنفيذ من الشركة المسئولة عن تنفيذ الأعمال، موجها القائمين على المستشفي بالانتهاء من كل الأعمال نهاية العام الجاري، كما استمع الوزير إلي عدد من المواطنين ومطالبهم.

وتفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نقطة إسعاف دشنا التي تم إنشاؤها ضمن مبادرة حياة كريمة، رافقه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا.

واطلع عبد الغفار علي تجهيزات نقطة الإسعاف وسيارات الإسعاف المتواجدة بالنقطة والتي وفرتها حياة كريمة، كما التقط صورا تذكارية مع الأطقم الطبية.

وتابع عبد الغفار، أعمال الفرق الطبية المتواجدة بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة وكيفية تقديم الخدمة للمواطنين بالشكل المطلوب، بالإضافة إلي سؤاله عن توافر الأدوية وتقديمها للمواطنين وإجراء الفحوصات اللازمة.

ووصل الدكتور خالد عبدالغفار، لتفقد عدد من المنشآت الطبية بمحافظة قنا، منها مستشفي نجع حمادي المركزي ومستشفي دشنا المركزي وتفقد أعمال مبادرة 100 يوم صحة بمدينة قنا.