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هارب من 352 سجنا.. النيابة تأمر بترحيل صاحب شركة مطلوب فى 206 أحكام

الإثنين، 17 يوليو 2023 11:38 ص
هارب من 352 سجنا.. النيابة تأمر بترحيل صاحب شركة مطلوب فى 206 أحكام محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة ترحيل صاحب شركة إحدى شركات الاستثمار العقارى إلى قطاع الحماية المجتمعية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ أحكام صادرة بحبسه تصل إلى 352 سنة.
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط مالك إحدى شركات الاستثمار العقارى مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى، مطلوب التنفيذ عليه فى 206 أحكام "شيك – نصب- تبديد" بمديريات أمن "القاهرة – الجيزة – أسيوط – الإسكندرية" بإجمالى مدد حبس 352 سنة، وكفالات أكثر من مليون جنيه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

قطاع الحماية المجتمعية

أمن الجيزة

هارب من العدالة

جرائم النصب



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