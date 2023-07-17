مقتل مسلح فى ولاية جورجيا على يد الشرطة بعد يوم من قتله 4 أشخاص

كتبت ريم عبد الحميد

أعلنت شرطة ولاية جورجيا مقتل المشتبه به فى حادث إطلاق النار، الذى أودى بحياة أربعة أشخاص صباح السبت، وذلك خلال مطاردة مع الشرطة أسفرت عن مقتل اثنين من القوات.

وبحسب ما ذكرت قناة ABC News، فإن المشتبه به البالغ من العمر 40 عاما، والذى يدعى أندريه لونجمور، كان محور مطاردة هائلة فى جنوب غرب جورجيا، ومشتبه فى كونه مسلح وخطير، عندما حاصره الضباط وقتلوه، وفقا لمكتب مسئول مقاطعة هنرى ريجنلاند سكاندريف.

ولم يتم الكشف عن ظروف مقتل لونجمور والمكان الذى حدثت فيه المواجهة القاتلة. وأصبيب ضابطان جراء المواجهة.

وكانت سلطات ولاية جورجيا قد أعلنت عن مكافآة قدرها 10 آلاف دولار لمن يدلى بمعلومات عن لونجمور، بعد أن قتل 4 أشخاص.

وأشار مسئول الشرطة جيمس ترنر إلى أن كل الضحايا بالغين، ثلاثة رجال وامرأة، ولم يتم الكشف عن هويتهم بعد. وأكد ترنر أنهم سيواصلون مطاردة المشتبه "فى كل حفرة قد يقيم فيها حتى القبض عليه". كما أعلنت السلطات عن مكافأة قدرها 10 آلاف دولار عن أي معلومات تؤدى على اعتقاله، محذرة من أنه مسلح وخطير.

يأتي هذا فى الوقت الذى تسجل فيه حوادث إطلاق النار والقتل الجماعى مستويات قياسية. حيث ذكرت وكالة أسوشيتدبرس فى تقرير لها يوم الجمعة إن الولايات المتحدة شهدت الأشهر الستة الأكثر دموية من حوادث القتل الجماعى منذ عام 2006 على الأقل. فخلال 6 أشهر، 181 يوما، وقع 28 حادث قتل جماعى أسفروا عن 140 ضحية فى بلد واحد.

وأوضحت الوكالة، أنه بدءاً من الأول من يناير هذا العام وحتى 30 يونيو، شهدت البلاد 28 حادث قتل جماعى، انطوت جميعا على استخدام أسلحة، فيما عدا واحدا. وارتفع عدد الوفيات كل أسبوع تقريبا، فى دائرة مستمرة من العنف والحزن.