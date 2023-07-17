اليوم السابع
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مصرع مسن متأثرا باصابته نتيجة احتراق منزله فى الدقهلية

الإثنين، 17 يوليو 2023 11:47 ص
مصرع مسن متأثرا باصابته نتيجة احتراق منزله فى الدقهلية جثة
الدقهلية _محمد الحبشي

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لقي مسن في العقد السابع من عمره، مصرعه متأثرا بإصابته بحروق متفرقة، وذلك جراء حريق هائل شب داخل منزله بمدينة بلقاس، بمحافظة الدقهلية، وتم نقله للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، بنشوب حريق داخل منزل بمنطقة الديبة، ومصرع مالكه.
 
وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز وسيارات الحماية المدنية لمكان البلاغ محل الواقعه، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.
 
وأوضحت التحريات أن المنزل مكون من 3 طوابق، ملك نبيل كمال المرسي الحكيم، ويبلغ 70 عاما، ويقيم بالمنزل بمفرده بعد وفاة زوجته، ولديه 3 بنات يترددن عليه كل فترة، وشب حريق هائل بالمنزل بسبب ماس كهربائي وأسفر عن وفاته.
 
 
وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

 


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