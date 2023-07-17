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مصرع طالبة صعقا بالكهرباء لملامستها غسالة كهربائية بالفشن ببنى سويف

الإثنين، 17 يوليو 2023 12:18 م
مصرع طالبة صعقا بالكهرباء لملامستها غسالة كهربائية بالفشن ببنى سويف جثة
بنى سويف هانى فتحى

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شهدت مدينة الفشن جنوب بنى سويف، مصرع طالبة صعقا بالكهرباء لملامستها غسالة كهربائية أثناء تشغيلها، وتم نقلها إلى المستشفى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 
 
وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفشن المركزي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 
 
واستقبلت مستشفى الفشن المركزي ببني سويف، جثة طالبة تدعى "  فاطمة ا" 16 عاما، لقيت مصرعها صعقا بالكهرباء إثر ملامستها لغسالة كهربائية أثناء تشغيلها،  وتم استدعاء مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي عليها، والوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والانتهاء من تصاريح الدفن.

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