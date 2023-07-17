اليوم السابع
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مستشار الأمن القومى الأمريكي: اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تقديم المساعدات لأوكرانيا

الإثنين، 17 يوليو 2023 09:02 ص
مستشار الأمن القومى الأمريكي: اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تقديم المساعدات لأوكرانيا جيك سوليفان
أ.ش.أ

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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس توصلوا إلى اتفاق بشأن ضرورة تقديم المساعدات إلى أوكرانيا.

وقال سوليفان - حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين - إن مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا لم يكن ضمن اتفاق بين الرئيس جو بايدن والجمهوريين حول سقف الدين.

وأشار إلى أن بعض الجمهوريين طالبوا بالتوقف عن تقديم المساعدات لأوكرانيا، لكن زعيمهم في مجلس الشيوخ أكد في بيان مشترك مع زعيم الأغلبية الديمقراطية أن المساعدات لأوكرانيا لا تدخل ضمن الاتفاق حول سقف الدين بين الرئيس بايدن والجمهوريين.

 


جيك سوليفان

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الكونجرس



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