محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح 52 كابينة بستانلى للمزايدة العلنية.. اعرف التفاصيل

أولا : جلسة يوم الأربعاء 19 يوليو 2023

عملية حق انتفاع عدد (52) كابينة بشاطئ ستانلى بنطاق حي شرق (بالطابق الثانى العلوى).

- قيمة التأمين المؤقت 3 آلاف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

ثانيا : جلسة يوم الخميس 20 يوليو 2023

عملية حق استغلال المساحة الشاطئية أمام أبو العباس بنطاق حي الجمرك.

- قيمة التأمين المؤقت 100 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها

٣- عملية حق استغلال كافيتريا المساحة الصخرية بأبو تلات بنطاق حي العجمى.

- قيمة التأمين المؤقت 15 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها

ثالثا : جلسة يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023

عملية حق استغلال دورة مياه فاروس بنطاق حي الجمرك.

- قيمة التأمين المؤقت 20 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها

رابعا:جلسة يوم الأربعاء 26 يوليو 2023

عملية حق استغلال أماكن الانتظار فى شارع قصر رأس التين بجوار سور البحر من قصر ثقافة الأنفوشي حتى شارع أبو النصر بنطاق حي الجمرك.

- قيمة التأمين المؤقت 100 ألف جنيه

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها

خامسا : جلسة يوم الأحد 30 يوليو 2023

عملية حق استغلال أماكن الانتظار فى شارع اسحاق النديم باللبان بنطاق حي الجمرك.

- قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها

سادسا : جلسة يوم الأثنين 31 يوليو 2023

عملية حق استغلال أماكن الانتظار فى شارع البيضاوى باللبان بنطاق حي الجمرك.

- قيمة التأمين المؤقت 25 ألف جنيه

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها

عملية حق استغلال أماكن الانتظار جهة النساجون الشرقيون عند ميدان سانت كاترين بالمنشية بنطاق حي الجمرك.

- قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها

ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم جلسة المزايدة لكل عملية ،و الاستفسار على رقم تليفون وفاكس/ 034234140

ويمكن الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

على أن يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط ، و يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك بنسبة 10 % من إجمالي قيمة التعاقد.

تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية ،و آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.