مباحثات تونسية كويتية في التعاون الاستثماري بين البلدين

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بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، خلال لقائه الأحد مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار الكويتي غانم سليمان الغنيمان، أوجه التعاون الاستثماري بين البلدين.

واستعرض الوزير التونسي - خلال زيارته إلى دولة الكويت بحسب بيان للوزارة - مزايا المسار الإصلاحي الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد باعتباره يهدف إلى إعادة البناء وفقا لمقاربة وتصورات عملية من شأنها النهوض بالوضع الاقتصادي في تونس.

وأشار الوزير إلى الآفاق الواعدة للاقتصاد التونسي رغم التحديات الدولية الماثلة، وأهمية السوق التونسية باعتبارها بوابة نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية، مجددا استعداد تونس لدعم كافة الجهود الرامية لتفعيل الاستثمار المشترك وفق قاعدة (رابح-رابح).

من جهته، أعرب رئيس الهيئة العامة للاستثمار في الكويت عن ارتياح الجانب الكويتي لمستوى التعاون القائم، واستعداد مؤسسته الكامل لتفعيله وتطويره.. مشيدا بما يتمتع به السوق التونسية من جاذبية استثمارية، وما يتوفر لدى الكويت من إمكانيات وميزات تفاضلية تتيح فرص النجاح لكل استثمار خارجي.