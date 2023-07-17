قد يصل الجسم للجفاف.. لماذا نشعر بارتفاع درجة الحرارة فى مناطق الرطوبة العالية؟

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: عندما يشعر جسم الإنسان بارتفاع درجة الحرارة فيحدث التعرق الذى يحمل حرارة الجسم إلى الهواء، وعند زيادة رطوبة الجو فإن الهواء يكون مشبعا ببخار الماء فلا يتبخر العرق الخارج من جسم الإنسان ولا يستطيع الهواء المشبع ببخار الماء أن يمتصه.

وأضافت: فالمزيد من العرق مع ارتفاع نسب الرطوبة تجعل أجسامنا تشعر بالحرارة واللزوجه، ومع زيادة التعرق ووجود الانسان بخارج المنازل ممكن يصل الجسم إلى حالة الجفاف .

ويشهد اليوم الإثنين، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق المحدودة، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفى هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفى الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.