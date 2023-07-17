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"دولاب مخدرات".. إحالة ديلر الشروق بتهمة حيازة 2 كيلو حشيش للمحاكمة

الإثنين، 17 يوليو 2023 03:31 م
"دولاب مخدرات".. إحالة ديلر الشروق بتهمة حيازة 2 كيلو حشيش للمحاكمة حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسني

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أمرت نيابة الشروق وبدر، إحالة متهم بحيازة 2 كيلو جرام من مخدرالحشيش في مدينة الشروق، إلى محاكمة الجنايات المختصة لبدء محاكمته، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - هاتف محمول).

كما تم ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال إستقلالهما سيارة "ملك أحدهما" بدائرة قسم شرطة بدر .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام وكذا 2 سيجارة مشتعلة تحوى ذات المخدر - كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام - 4 هواتف محمول - مبلغ مالى - سلاح أبيض"كتر")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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