تعرف على مصروفات جامعة الإسماعيلية الأهلية للعام الدراسى الجديد

أعلنت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، مصروفات العام الدراسى الجديد 2024- 2023 بكليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وجاءت الرسوم بالجنيه المصرى للكليات الآتية:
1• كلية الطب: 115000 بالإضافة إلى المصروفات الإدارية.
2• كلية طب الأسنان : 105000 بالإضافة إلى المصروفات الإدارية.
3• كلية العلاج الطبيعي: 90000 بالإضافة إلى المصروفات الإدارية.
4• كلية الصيدلة - برنامج بكالوريوس الصيدلة ( فارم دي ) : 70000 بالإضافة إلى المصروفات الإدارية.
• كلية الصيدلة( برنامج بكالوريوس فارم دي( صيدلة إكلينيكية) : 80000 بالإضافة إلى المصروفات الإدارية.
5• كلية التمريض: 35000 بالإضافة الى المصروفات الإدارية.
6• كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية : 30000 بالإضافة إلى المصروفات الإدارية.
7• كلية الهندسة : 60000 بالإضافة إلى المصروفات الإدارية.
8• كلية التجارة الدولية واللغات( برنامج بكالوريوس التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية )35000 بالإضافة إلى المصروفات الإدارية
• كلية التجارة الدولية واللغات( برنامج بكالوريوس الأسواق والمنشآت المالية ) : 35000 بالإضافة إلى المصروفات الإدارية.
9• كلية التجارة الدولية واللغات ( برنامج ليسانس الترجمة التخصصية باللغة الألمانية وآدابها والإنجليزية والصينية : 35000 بالإضافة الى المصروفات الإدارية.
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