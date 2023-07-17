تعرف على مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة ملوى بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

يعد مشروع مجمع السيارات بمدينة ملوى في محافظة المنيا نقلة حضارية جديدة، ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصرى، والتى تشمل 192 قرية و757 تابعا لها بتكلفة حوالى 30 مليار جنيه، فى 5 مراكز.

ومن بين تلك المراكز ملوى جنوب محافظة المنيا، والتى تشهد الكثير من المشروعات فى أكثر من قطاع، كما تشهد نقله حضارية كبيرة سواء من ناحية الأسواق أو مجمعات الخدمات أو المجمعات الزراعية والبيطرية وكذلك المواقف.

ومن تلك الاعمال موقف سيارات الأجرة بمدينة ملوى الذى سوف يعيد الطابع الحضارى للمدينة، ويعمل على تخفيف الزحام وينشر اليوم السابع عدد من المعلومات عن موقع موقف السيارات، والتى تم تخصيصها من قبل السكة الحديد لتنفيذ المشروع.

حيث أن الأرض مخصصة من السكة الحديد، وسيقام موقف السيارات على مساحة 6200 متر، من الناحية الشرقية من ترعة الإبراهيمية أسفل كوبرى السيارات العلوى، وسوف يضم جميع المواقف مما يساهم فى تخفيف الضغط على المدينة وتسهيل حركة وتنقل المواطنين والعمل على راحتهم وتحقيقا للصالح العام، مع عدم السماح لأى سيارة بالتحميل من داخل المدينة.