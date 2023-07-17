تشيع جنازة 5 من أسرة واحدة ببنى سويف لقوا مصرعهم فى حادث الضبعة

بنى سويف هانى فتحى

شيع أهالى مدينة بنى سويف اليوم جثامين زوجين و3 من الأبناء، لقوا مصرعهم في حادث مروري، على طريق الضبعة بمحافظة البحيرة، أثناء عودتهم من قضاء المصيف، حيث جرى تشييع الجثامين الخمس إلى مثواهم الأخير بالمقابر.

وشيع الأهالى الجثامين الخمسة عقب وصولها مدينة بنى سويف، حيث تم أداء صلاة الجنازة على الجثامين الخمسة وتشيع الجثامين إلى مقابر العائلة وسط حضور كبير من أهالى مدينة بنى سويف.