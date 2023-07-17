تشيع جنازة 5 من أسرة واحدة ببنى سويف لقوا مصرعهم فى حادث الضبعة

شيع أهالى مدينة بنى سويف اليوم جثامين زوجين و3 من الأبناء، لقوا مصرعهم في حادث مروري، على طريق الضبعة بمحافظة البحيرة، أثناء عودتهم من قضاء المصيف، حيث جرى تشييع الجثامين الخمس إلى مثواهم الأخير بالمقابر.
وشيع الأهالى الجثامين الخمسة عقب وصولها مدينة بنى سويف، حيث تم أداء صلاة الجنازة على الجثامين الخمسة وتشيع الجثامين إلى مقابر العائلة وسط حضور كبير من أهالى مدينة بنى سويف.
تعود تفاصيل الحادث إلى ورود إخطار لمديرية امن البحيرة يفيد، وقوع حادث مروري أسفر عن مصرع زوجين و3 أبناء وإصابة الأبن الرابع، بطريق الضبعة، وجرى نقل الضحايا إلى مشرحة مستشفى وادي النطرون التخصصي، قبل أن يتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة، والتصريح بدفن الجثامين، الذي تبين أنهم زوجين يقيمون في محافظة بني سويف وهم: ياسر جلال عبد المجيد، 49 سنة، محام، وزوجته هدى عبد المنعم أحمد، 45 سنة، وابنائهم:" محمد، وفاطمة وندى، بينما اصيب الأبن الرابع جلال، بنزيف في المخ وكسر بقاع الجمجمة، وجرى نقله إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازم
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