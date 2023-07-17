تحت مظلة كتف فى كتف.. إنجازات حملتى إفطار صائم وعيد الأضحى فى 2023 (إنفوجراف)

تعد مبادرة "كتف في كتف"، أكبر وأضخم مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري، وهي مبادرة استهدفت في بداية إطلاقها تعبئة وتوزيع أكثر من 6 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكافة أنحاء الجمهورية على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا.

وفي إطار المبادرة، تم توزيع 15 مليون وجبة "إفطار وسحور" وتنفيذ عدد كبير من مطابخ وموائد الرحمن بكافة المحافظات.

وتم تقديم الدعم المباشر للمواطنين نقدي وعيني ما تم تحقيقه هو إنفاق ما يقارب مليار و163 مليون جنيه مصري للوصول الي عدد 5 ملايين أسرة.

وتم توزيع 550 ألف علبة كحك العيد لعدد 550 ألف أسرة (جدير بالذكر ان توزيع علب كحك العيد هو استمرار لمبادرة التحالف بأحياء مظاهر الاحتفالات بالمناسبات الدينية والتراثية والثقافية لدي المصريين)، بتكلفة إجمالية تقديرية 192 مليون و500 ألف جنيه مصري.

وتم توزيع ما يقارب 85 ألف شنطة مواد غذائية من التبرعات العينية للمؤسسات كأحد الأشكال العينية لزكاة الفطر، بتكلفة تصل إلى 29 مليون و750 ألف جنيه.

وتم توزيع 215 ألف قطعة ملابس للأطفال والأسر الأولي بالرعاية من خلال معارض الملابس أو طرق الأبواب أو اصطحاب الأسر لمحلات اللبس لاختيار الأطفال ملابس العيد بتكلفة تقريبية 86 مليون جنيه، و توزيع 1 مليون كيلو لحوم / دجاج مجمد توزع على الأسر مباشرة بتكلفة 100 مليون جنيه.

وتم توفير مرتب شهري لعدد 420 ألف أسرة/2 مليون مواطن داخل التحالف الوطني خلال شهر ابريل بتكلفة تقريبية 420 مليون جنيه مصري.

وتم توفير عيديات بقيمة اجمالية 300 جنيه عيدية عيد الفطر لعدد مليون أسرة/5 مليون مواطن، بتكلفة تتخطي 300 مليون جنيه، وتم توزيع زكاة في الفطر في شكل مالي مقدر ب 20 مليون جنيه.

وتم تنفيذ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال مؤسساته عدد من معارض الملابس في كافة محافظات الجمهورية لتوفير لبس العيد للأسر الأولي بالرعاية على سبيل المثال يوم الكساء لجمعية رسالة ويغطي أكثر من مكان داخل المحافظات الكبرى مثل محافظة القاهرة والجيزة.

وتم تنفيذ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال مؤسساته فاعلية فرحة العيد بالساحات الكبرى الخاصة بصلاة العيد في كافة محافظات الجمهورية للاحتفال مع الأسر والأطفال وإدخال بهجة وفرحة العيد علي البيوت المصرية.