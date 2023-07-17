انعقاد الاجتماع الدورى للجنة التنسيقية للسكان بأسوان

أسوان- صلاح المسن

تستكمل أجهزة محافظة أسوان المختصة، جهودها لتفعيل دور الإستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

من جهته أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته بأهمية تحقيق التكامل والتنسيق بين كافة الجهات لإبراز ما يتم تنفيذه من جهود ملموسة وإنجازات متعددة فيما يتعلق بتنوع الأنشطة السكانية ، والأدوار التى تقوم بها اللجان التنسيقية لتكثيف الوعى نحو التفاعل الإيجابى مع القضية السكانية وتنظيم الأسرة ، فى ظل المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة.

وفى نفس السياق، قامت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، بترأس الإجتماع الدورى للجنة التنسيقية للسكان بحضور مسئولى الجهات المختصة لمتابعة جهود الخطة التنفيذية للسكان ، ووجهت السكرتير العام إلى ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من المجلس القومى للسكان بالتنسيق مع أعضاء اللجنة التنسيقية للوقوف على نتائج الخطة، وضمان الوصول إلى النتائج المرجوة ، وهو الذى يتكامل مع أهمية إعتماد الخطة الجديدة من رئيس الوحدة المحلية قبل عرضها على اللجنة التنسيقية والتأكيد على قياس المؤشرات السكانية.

وشددت السكرتير العام للمحافظة، على ضرورة التعريف بمحاور الإستراتيجية القومية للسكان الخمس، والمتمثلة فى محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، ومحور صحة الشباب والمراهقين ، وأيضاً محور التعليم والمعرفة والوعى المجتمعى وتمكين المرأة وذلك من خلال الندوات التوعوية داخل القرى والنجوع لتحقيق المستهدف بشكل متناسق وكامل.

من ناحية أخري، كان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أهمية الرقابة والمتابعة الدورية للخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية، فضلاً عن تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية، ولاسيما داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " لتلبية إحتياجات المواطنين الصحية من الأسر الأكثر إحتياجاً، وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية، مشيداً بالجهود الرائدة والمتميزة التى تقوم بها الإدارات الصحية المختلفة التابعة لمديرية الصحة ، والتى من بينها إدارة المعامل لما تنفذه من فحوصات وتحاليل طبية وعينات للأغذية والمياه للتأكد من جودتها، وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى.

كما أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، في "تصريحات صحفية"بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد قامت إدارة المعامل بقيادة الدكتورة نهى مكرم درويش مدير الإدارة بمجهودات متميزة خلال شهر يونيو المنقضى والتى شملت فحص 655 سائق بمعمل القومسيون الطبى، وكذا عمل 194 تحليل مخدرات بالمعمل الإقليمى ، وأيضاً عمل 220 تحليل فيروسات كبدية .

لافتاً إلى أنه تم بالتوازى فحص 129 عينة أغذية بكتريولوجيا وكيميائياً ، وكذا فحص 507 عينة مياه بكتريولوجيا وكيميائياً، مع إستخراج 304 شهادة صحية لمتدوالى الأغذية حيث يأتى تنفيذ كل هذه الجهود ضمن إستراتيجية وزارة الصحة للإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين.