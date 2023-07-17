اندبندنت: "المحافظين" البريطانى يخشى من هزيمة ثلاثية فى الانتخابات الفرعية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن حزب "المحافظين" البريطانى يخشى من هزيمة ثلاثية فى الانتخابات الفرعية من شأنها أن تغرق حكومة ريشى سوناك فى "الشعور بالضيق"، ومواجهة جولة أخرى مع الاقتتال الداخلى.

ونقلت الصحيفة عن أحد أعضاء البرلمان قوله أن معظم نواب حزب المحافظين "استسلموا" لخسارة جميع المنافسات الثلاث - حيث يستعد سوناك لصيف القلق مع تزايد الشعور بالتشاؤم بشكل متزايد بشأن تجنب هزيمة ثلاثية مذلة فى الانتخابات الفرعية التى أجريت هذا الأسبوع.

يتوقع العديد من المحافظين الآن الهزيمة فى جميع المنافسات الثلاث - أوكسبريدج، سيلبى، سومرتون وفروم - التى أشعلتها رحيل رئيس الوزراء البريطانى الأسبق، بوريس جونسون وانسحاب ديفيد واربورتون بعد قبوله تعاطيه الكوكايين.

قال أحد أعضاء البرلمان من حزب المحافظين لصحيفة إندبندنت: "سنخسر الثلاثة. معظم الناس استسلموا لذلك. "

وقال مصدر آخر من حزب المحافظين إنه فى حالة خسارة الثلاثة، سيكون كل فرد فى الحزب فى "مزاج سيء " خلال العطلة الصيفية للبرلمان وسيقضوها فى دعوة سوناك لإجراء تغييرات.

وأوضحت الصحيفة أن حزب العمال لا يزال يواجه تحديًا كبيرًا فى الحصول على مقعد نايجل آدامز الموالى لجونسون فى سيلبى وأينستى، حيث فاز حزب المحافظين بـ 20 ألف صوت فى عام 2019 - لكن الحزب واثق بهدوء من تحقيق رقم قياسى جديد لحزب العمال الذى أطاح بأغلبية حزب المحافظين.

وقال أحد كبار أعضاء البرلمان من حزب المحافظين إنهم سيخسرون سيلبى، لكنه يعتقد أنه لا يزال من الممكن الفوز بأوكسبريدج بسبب الغضب من توسع صادق خان فى منطقة الانبعاثات المنخفضة للغاية إلى خارج لندن، معتبرا "إنه ليس فقط استفتاء على الحكومة، ولكن على رئيس البلدية، والجريمة".