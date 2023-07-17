المركز التكنولوجي لحى المناخ ببورسعيد يستقبل 19582 طلبا خلال 6 أشهر

بورسعيد - محمد عزام

استقبل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ منذ مطلع عام 2023 بشهر يناير الماضي 19582 طلباً من أهالي الحي، جميعها ضمن 62 خدمة إلكترونية يقدمها المركز .

وأعلن الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ أن المركز إستقبل حوالي 20 ألف مواطن منذ بداية العام الحالي ،مؤكداً علي إنهاء الطلبات المقدمة بنسبة 99%؛ حيث بلغت 19445 طلبا وجار الانتهاء من 137 متبقية يتوقف تنفيذها على استكمال أوراق من طالب الخدمة والنظر في الموافقة على عدد منها من قبل الإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضح "بكري" أنه خلال شهر يونيو الماضي استقبل المركز التكنولوجي 2793 طلبا من أهالي الحي ، وتم الانتهاء من 2715 طلب منها بنسبة 97%، حيث جاري الإنتهاء من 78 طلب متبقي منها .

وكانت محافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد طورت المركز التكنولوجي بحي المناخ ضمن 8 مراكز أخري لخدمة المواطنين أتاحت 62 خدمة إلكترونية من خلال الأحياء، ليتم فصل مقدم الخدمة عن متلقيها ، مما يعمل على قلة التعامل مع الموظفين، ضمن خطة الدولة لمكافحة الفساد، ومع التحول في منظومة التحول الرقمي من الخدمات الورقية إلى الأداء الإلكتروني، يساعد ذلك على تقصير مدة أداء الخدمة لأقل مدة.

ويذكر أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ يقوم بتقديم الخدمات المميكنة لأهالي الحي ؛حيث يمتلك 10 شبابيك بمساحة 75 م2 مما يتيح إستيعاب 24 فرد في نفس الوقت ، ويقوم بتقديم 62 خدمة الآن مما يضمن توفير الخدمات بكل راحة وسهولة وسرعة.

وما يميز منظومة التحول الرقمي التي يرتكز عليها العمل بالمركز هو التحصيل الإلكتروني لمقابل الخدمات "كهرباء، غاز، وغيرهما"، والتي يتم خلالها تأكيد السداد من خلال رسالة نصية على رقم هاتف المواطن

و تتمثل الخدمات التي يقدمها المركز للمواطن في مجال التنظيم والمباني 25 خدمة أغلبها إصدار تراخيص بناء وهدم وإزالة وتوصيل مرافق دائمة أو مؤقتة، وبمجال الإشغالات 4 خدمات منها إصدار أو إلغاء أو تجديد رخصة إشغال أو طلب إستراداد إشغالات، فضلا عن 7 خدمات بمجال الإسكان من طلبات تمليك ونقل ترخيص في حالات الشراء والوفاة وشهادة سداد أو تغيير المسكن من إداري لشخصي .

كما تتضمن 14 خدمة المقدمة للمواطنين وبمجال الإيرادات ومنها طلبات للشكاوي والمصالح وسحب ملفات وإرفاق مستندات و سداد مستحقات الدولة من رسوم نظافة وإيجارات ومتأخرات وميدونيات واقساط وغيرها، إضافة إلى 6 خدمات للمصاعد والطرق والأملاك كترخيص تركيب وتشغيل وعداد كهرباء وتجديد رخصة مصعد، وطلب تصريح حفر أهالي أو شركات ، فضلا عن 6 خدمات إتحاد الشاغلين من قيد إلغاء وإنضمام وتغيير وتجديد وغيرها.

ويعد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين أحد وسائل الحوكمة الإلكترونية ؛ لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها فى إطار من الشفافية والنزاهة.

ويهدف المركز إلي ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز .

وتشغيل دورات العمل من خلال تطبيقات موحدة في كافة الأحياء والمراكز والمدن وربطها مع ديوان عام المحافظة ، وربطها مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى .

ويعد العائد من الخدمة الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة أنشطة الوحدات المحلية وتحقيق العدالة المطلقة بين المواطنين، وتحقيق الترابط والتكامل بين الادارات فى اداء اعمالها من خلال الشبكة المحلية.