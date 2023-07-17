المبعوث الأمريكى الخاص للمناخ: علينا إحراز تقدما مع الصين قبل انعقاد كوب 28

أ.ش.أ

أكد المبعوث الأمريكى الخاص للمناخ جون كيرى، أنه من الضرورى أن تحرز الصين والولايات المتحدة تقدما حقيقيا فى الأشهر الأربعة التى تسبق انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالمناخ ( كوب 28) المقرر عقده فى دبى.

وحث كيرى خلال اجتماعه مع نظيره الصينى شيه تشن هوا - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين، الصين على الشراكة مع الولايات المتحدة لخفض انبعاثات غاز الميثان وتقليل تأثير الطاقة التى تعمل بالفحم على المناخ فى الوقت الذى يهدف فيه الجانبان إلى إعادة بناء الثقة بعد تعليق المحادثات بشأن المناخ، العام الماضي.

وأضاف "نأمل أن نتمكن خلال الأيام الثلاثة المقبلة من البدء فى اتخاذ بعض الخطوات الكبيرة التى سترسل إشارة للعالم بشأن الهدف الجاد للصين والولايات المتحدة لمواجهة خطر وتهديد وتحد مشترك للبشرية جمعاء أوجده البشر بأنفسهم".

من جانبه، قال شيه تشن هوا أن "مبعوثى المناخ يمكن أن يكون لهما دور فى تحسين العلاقات الأمريكية - الصينية".

وكان كيرى قد وصل أمس الأحد إلى الصين، وهو الأحدث فى سلسلة من كبار المسؤولين فى البيت الأبيض الذين يقومون بزيارة الصين فى محاولة لإعادة فتح قنوات الاتصال بين البلدين.

ويعد كيرى، ثالث مسؤول كبير من إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، يزور الصين فى الأسابيع الأخيرة، بعد زيارتى وزيرة الخزانة جانيت يلين، ووزير الخارجية أنتونى بلينكين.