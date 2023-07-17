اليوم السابع
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الصحة تكشف الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن بالوحدات الصحية.. إنفو جراف

الإثنين، 17 يوليو 2023 12:22 م
الصحة تكشف الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن بالوحدات الصحية.. إنفو جراف الخدمات الطبية التى تقدم لكبار السن بالوحدات الصحية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات الطبية التى تقدم لكبار السن بالوحدات الصحية من هم فوق 65 سنة.

وتضمنت الخدمات بحسب وزارة الصحة كل من :- 

 

- الكشف ضمن مبادرة صحة المرأة 
 
-الكشف ضمن مبادرة كبار السن
 
- التقييم والدعم النفسي والتغذوي
 
- القيام بالتحاليل الدورية 
 
- توفير زيارات منزلية لغير القادرين 
 
وكشفت وزارة الصحة والسكان عن  6 أهداف للاستراتيجية الإقليمية لتنفيذ مفهوم الصحة الواحدة والتى تهدف إلى :-
 
- تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات ذات الصلة
 
- تعزيز أنظمة الإنذار المبكر
 
- تعزيز خطط التأهب والاستجابة الخاصة بالتهديدات وخطط الطوارئ في البلدان
 
- تبادل المعلومات
 
- ترسيخ الحوكمة والقيادة لصنع سياسات سليمة والتخطيط الاستراتيجي
 
- تطوير قوة عاملة ماهرة من مختلف التخصصات لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالصحة الواحدة على كل المستويات الإدارية في الدول
 
الخدمات الطبية التى تقدم لكبار السن بالوحدات الصحية
الخدمات الطبية التى تقدم لكبار السن بالوحدات الصحية
 

الصحة

كبار السن

الوحدات الصحية

مبادرة 100 يوم صحة



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