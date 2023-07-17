اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 يوليو 2023 12:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: إطلاق 13 مبادرة للارتقاء بصحة المصريين بدأت بالقضاء على فيروس سى

الإثنين، 17 يوليو 2023 12:00 ص
الصحة: إطلاق 13 مبادرة للارتقاء بصحة المصريين بدأت بالقضاء على فيروس سى الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، حرص القيادة السياسية،على تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق، وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور المصري، لكافة المواطنين على حد سواء.
 
وأضاف إن اهتمام الدولة المصرية بقضايا السكان، لم تقتصر على المساواة بين الجنسين فقط، بل امتدت إلى العمل على تحقيق العدالة المجتمعية في شتى المجالات، وكانت الصحة في مقدمة هذه المجالات، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي بلغت نحو 13 مبادرة، مستهدفة الارتقاء بصحة الأجيال الحالية والقادمة في كل شبر من أرض الوطن، بداية من مبادرة القضاء على فيروس سي، التي نجحت في تخليص الشعب المصري من هذا الوباء والوصول إلى المعدلات العالمية في نسب انتشار المرض، بعد أن كانت مصر على رأس الدول التى عرفت بارتفاع معدلات الإصابة.
 
وتابع وزير الصحة والسكان، أن اهتمام الدولة المصرية بتحقيق العدالة في ملف الصحة امتد إلى تحقيق حلم طال انتظاره، بإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، انطلقت مرحلتها الأولى عام 2018 من محافظة بورسعيد وتبعها محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء والأقصر وأسوان والسويس، على أن يكتمل تنفيذ المنظومة في جميع محافظات الجمهورية خلال عشر سنوات.

الصحة

السكان

المبادرات الرئاسية

التأمين الصحى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة