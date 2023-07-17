الداخلية تكشف تفاصيل ضبط 7 وقائع سرقات دراجات نارية ببورسعيد

كتب محمود عبد الراضي

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل ضبط 7 وقائع سرقات دراجات نارية ببورسعيد، حيث تداول على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، إدعاء صاحبة الحساب بسرقة عدد 9 دراجات نارية ببورسعيد.

بالفحص وبإستدعاء صاحبة الحساب وبسؤالها فى مضمون شكواها أفادت أنها قامت بالنشر ظناً منها بعدم وجود خدمات أمنية بالمنطقة محل إقامتها على خلاف الحقيقة وذلك لوجود نقطة شرطة بالمنطقة، واعتقادها حدوث وقائع سرقات..

وتبين تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط عدد 7 وقائع سرقة دراجات نارية بالمنطقة محل الشكوى خلال العام الحالى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .