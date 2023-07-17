اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 يوليو 2023 02:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن توجه باستمرار صرف معاشات يوليو لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة

الإثنين، 17 يوليو 2023 01:00 م
التضامن توجه باستمرار صرف معاشات يوليو لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت وزارة التضامن الاجتماعي باستمرار صرف معاشات شهر يوليو الجاري من فروع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.
 
ويتيح قانون التأمينات والمعاشات العديد من الخدمات والمنح، منها منحة الوفاة وذلك في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يتم صرف منحة، لمدة 3 أشهر، وذلك عن  شهر الوفاة وعن الشهرين التاليين، كما يتم صرف الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة ،ويتم تقديم طلب صرف المنحة من خلال استيفاء مستندات استحقاق المعاش وشهادة وفاة صاحب المعاش والنموذج المحدد بشأن المستفيدين من المعاش.
 
نشر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ،انه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يتم صرف منحة ، لمدة 3 أشهر وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو الجهة التي صرف المعاش  .
 
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، قيمة المبالغ الإضافية التي يدفعها صاحب العمل والجهات والمؤسسات في حالة التأخر عن سداد الاشتراكات، ونص على أنه فى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة - مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.

التضامن

المعاشات

طرق صرف المعاشات

شروط صرف المعاشات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة