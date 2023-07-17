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الإدارية العليا: حسن النية لا تعفى الموظف من العقاب

الإثنين، 17 يوليو 2023 04:59 م
الإدارية العليا: حسن النية لا تعفى الموظف من العقاب محكمة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادي

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أكدت المحكمة الإدارية العليا، إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التى وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعًا نُصب عينيه ما يُلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة .
 
فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه خرج بركبه ودابته عن الحدود التى رسمهــا له المشرع، والضوابط التى وضعتها الإدارة وعلق فى جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية، ويحق عليه الجزاء، ولا يجديه نفعًا حسن نيته وسلامة طويته .
 
وأضافت المحكمة، إذ أن الخطأ التأديبى كما يقــوم بالعمد يقــوم بالإهمال فى أداء واجبات الوظيفة وهما صنوان فى الإخلال بها، وذلك إدراكا لحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد وهى الغاية المرجوة من كل من تقلد الوظيفة العامة وتدثر بدثارها .
 
جاء ذلك في حكم فضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة تأديب، وحمل الطعن رقم 61706 لسنة 66.
 
 

المحكمه الاداريه العليا

اخبار الحوادث

مجلس الدولة

قانون العمل



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