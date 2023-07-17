الأمن القومي الأمريكي يكشف تفاصيل اختراق البريد الإلكتروني للحكومة

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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الأحد، أن المتسللين الصينيين الذين اخترقوا حسابات البريد الإلكتروني للعديد من الوكالات الحكومية الأمريكية لم يحصلوا على أي معلومات فيدرالية سرية.

وقال سوليفان - في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إن "عملية التطفل الإلكترونية أصابت في الواقع نظام التخزين السحابي الخاص بشركة مايكروسوفت، حيث دخل المخترقون هذا النظام ومن خلاله إلى حسابات البريد الإلكتروني غير السرية لمسؤولي الحكومة الأمريكية".. مضيفا "أؤكد أن هذه كانت حسابات بريد إلكتروني غير سرية، لذا لم يحصلوا على أي معلومات سرية من خلالها".

وشدد سوليفان على أنه نتيجة رفع الدفاعات الإلكترونية للحكومة الأمريكية على مدار العامين الماضيين، تم اكتشاف الاختراق وإغلاق الثغرة الأمنية سريعا.. موضحا أنه يتم حاليا اتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من أن الثغرة أصبحت آمنة على المدى الطويل.

ونوهت صحيفة "ذا هيل" بأن الاختراق تم اكتشافه في منتصف يونيو الماضي، لافتة إلى أنه طال عدة وكالات حكومية أمريكية مثل وزارة الخارجية، لكن لم يتم تحديد المسؤولين الأمريكيين الذين تم اختراقهم، موضحة أنه وفقا لتقارير الإعلام الأمريكي فإن وزيرة التجارة جينا ريموندو كانت المسؤولة الوحيدة المعروفة على مستوى مجلس الوزراء التي تعرضت حساباتها للاختراق.