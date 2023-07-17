اجازات 2023 .. الإجازات المتبقية بالتواريخ والمناسبات حتى نهاية السنة

كتب محمود راغب

يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة .

ويقدم "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية والإجازات المتبقية حتى نهاية العام 2023 ، كما يلى :

اجازات شهر يوليو

- رأس السنة الهجرية

الأربعاء 19 يوليو

- ثورة 23 يوليو :

الأحد 23 يوليو

اجازات شهر سبتمبر

- المولد النبوى الشريف :

الأربعاء 27 سبتمبر

اجازات شهر أكتوبر

- عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر" :

الجمعة 6 أكتوبر