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اجازات 2023 .. الإجازات المتبقية بالتواريخ والمناسبات حتى نهاية السنة

الإثنين، 17 يوليو 2023 11:20 م
اجازات 2023 .. الإجازات المتبقية بالتواريخ والمناسبات حتى نهاية السنة إنفوجراف
كتب محمود راغب

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يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة .
 
 ويقدم "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية والإجازات المتبقية حتى نهاية العام 2023 ،  كما يلى : 
 
 
اجازات شهر يوليو 
 
- رأس السنة الهجرية 
الأربعاء 19 يوليو 
 
- ثورة 23 يوليو : 
الأحد 23 يوليو 
 
اجازات شهر سبتمبر 
 
- المولد النبوى الشريف :
الأربعاء 27 سبتمبر 
 
 
اجازات شهر أكتوبر 
 
- عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر" :
 
الجمعة 6 أكتوبر  
 
 

اجازات 2023

أيام الإجازات فى 2023

الاجازات الرسميه فى 2023

كام يوم إجازة فى 2023

السنه الهجريه الجديده

المولد النبوى

ثورو يوليو



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