إيطاليا تغلق مطاراً رئيسياً بسبب اندلاع حريق

وكالات

أعلن مطار كاتانيا الرئيسي في صقلية بإيطاليا، على حسابه عبر تويتر، أنه سيبقى مغلقًا حتى ظهر الأربعاء بتوقيت جرينتش عقب حريق اندلع ليل الأحد وسيطر عليه عناصر الإطفاء.

وذكر المطار اليوم الاثنين على حسابه عبر تويتر، أن "عمليات الطيران ستعلّق حتى الأربعاء 19 يوليو الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (الساعة 12:00 توقيت غرينتش).

وحسب موقع العربية، الحريق اندلع قبيل منتصف الليل ولم تتم السيطرة عليه حتّى الفجر، من دون أن يوقع إصابات.

وأجلى عناصر الأمن في المطار جميع الرّكاب الذين كانوا متواجدين فيه فيما اجتاح الدخان الكثيف جزءًا كبيرًا من المطار الدولي.

وستسمح مهلة اليومين قبل إعادة فتح المطار بإصلاح الأضرار الناجمة عن الحريق وبتهوية المبنى الذي تنتشر فيه رائحة الدخان، بحسب وسائل الإعلام.