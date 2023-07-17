إصابة 26 شخصا فى انقلاب أتوبيس على طريق الكريمات الصحراوى

كتب ــ عبد الرحمن سيد

أصيب 26 شخصا إثر انقلاب أتوبيس على طريق الكريمات الصحراوي الشرقي بمنطقة أطفيح، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع حادث مروري على الطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة أطفيح، وعلي الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلي المكان، وبالانتقال والفحص تبين من معاينة أجهزة أمن الجيزة، وقوع حادث انقلاب أتوبيس بداخله 26 راكبا بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وتم نقلهم إلى المستشفيات المختلفة لتلقى العلاج.

وكشفت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أنه أثناء سير الأتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي - الكريمات في نطاق مدينة أطفيح جنوب محافظة الجيزة، ونتيجة لاختلال عجلة القيادة بيد قائده، انقلب الأتوبيس على الطريق، ما نتج عنه إصابة 26 شخصًا جراء الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.