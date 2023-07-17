أوكرانيا: أكثر 400 منطقة بالبلاد بدون كهرباء بسبب الأعمال العدائية والطقس

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أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأوكرانية، اليوم الاثنين أنه لا تزال أكثر من 400 منطقة في أوكرانيا بدون كهرباء بسبب الأعمال العدائية وسوء الأحوال الجوية، فيما يواصل مهندسو الطاقة أعمال الترميم حيثما أمكن ذلك.



وقالت الشركة - في بيان لها نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - أنه "بسبب الأعمال العدائية، لا تزال 397 منطقة في مناطق خط المواجهة والحدود بلا كهرباء، ونتيجة للقصف حدثت أضرار في الشبكات في مناطق دونيتسك وخاركيف وزاباروجيا، ويجري تنفيذ أعمال الترميم بإذن من الجيش".



وأضاف البيان أنه "بسبب سوء الأحوال الجوية انقطع التيار الكهربائي في 4 مناطق في تشيرنيفتسي".



وأوضحت الشركة "تستمر أعمال الترميم النشطة حيثما أمكن ذلك ، وتستمر الإصلاحات المجدولة في وحدات الطاقة النووية، ومن ثم فإن نظام الطاقة لديه عدد محدود من الوحدات التي يمكن أن تولد الكهرباء، خاصة لتغطية الحد الأقصى للاستهلاك المسائي".



ومن ناحية أخرى، أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا ماليار، اليوم، أوكرانيا استعادت 7 كيلومترات مربعة قرب مدينة باخموت الواقعة في شرق أوكرانيا التي يسيطر عليها الروس منذ مايو الماضي.



وكتبت ماليار "خلال الأسبوع الماضي ونتيجة للانتشار التكتيكي على خط الجبهة باتجاه باخموت، حررنا سبعة كيلومترات مربعة".



وكانت كييف قد أعلنت أمس أن القتال في شرق البلاد "احتدم إلى حد ما" حيث نشبت اشتباكات بين القوات الأوكرانية والغازية في ثلاث مناطق على الأقل على الجبهة الشرقية.



وشنت كييف الشهر الماضي هجوما مضادا طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا وحققت مكاسب تدريجية في أجزاء من الشرق والجنوب.