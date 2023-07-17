أخبار مصر.. طقس غد شديد الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غد الثلاثاء، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2023-2024

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 125 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية "2023-2024"، بمبلغ أربعة وأربعين مليارا وسبعمائة وستة وعشرين مليون جنيه. وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النرويجية الوضع فى السودان وفلسطين صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم 17 يوليو الجاري من وزيرة خارجية النرويج " أنيكين هويتفيلد"، تناول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والنرويجي، و المستجدات الخاصة بالأوضاع فى السودان والقضية الفلسطينية. قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة للعام الدراسى 2023/2024 صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة (ذكور – إناث) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمى علوم) أو الثانوية الأزهرية (علمى) خريجى العام الدراسى (2021/ 2022)، (2022/2023) وذلك بالمعهد الصحى للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال والمعهد الصحى للقوات المسلحة بالجلاء.

الزراعة: الإفراج عن 119 ألف طن أعلاف "ذرة وفول صويا" بـ65 مليون دولار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، مضيفا أنه خلال الفترة من 7/6/2023 حتى 13/7/2023 تم الإفراج عن 119 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 65 مليون دولار.



رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات تنفيذ المشروعات فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك فى اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار أمجد سعيد، المستشار القانونى لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سيف صالح، معاون وزيرة التخطيط للسياسات والاستثمار، كما شارك بالاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدر، المدير التنفيذى لصندوق مصر الرقمية.

النقل: ميناء السخة سيساهم فى زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل أعمال تنفيذ مشروع استكمال تطوير ميناء السخنة، كما تفقد أعمال التطوير الجارية بالميناء، وتم متابعة نسب تنفيذ الأعمال وما وصلت إليه مشروعات الطرق الداخلية والتجفيف بالأحواض، وكذلك خط السكك الحديدية الجديد بداخل الميناء، والوقوف على مستجدات أعمال شركات المقاولات العاملة، حيث تفقد أعمال امتداد الحوض الثاني والمخطط العام له وكذا مخطط استخدامات الأراضي من حوله، بجانب أعمال التجفيف بالحوض. بدء التقديم بكلية الشرطة للحاصلين على ثانوية العام الماضى عبر موقع الداخلية غدا تبدأ أكاديمية الشرطة غدا الثلاثاء، قبول طلبات الراغبين في التقديم لكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة وخريجي بعض الجامعات للعام الماضي وذلك أون لاين عبر موقع وزارة الداخلية.

أحضان وقبلات فى استقبال الحجاج.. وصول آخر أفواج حج القرعة للقاهرة (صور)

وصل آخر أفواج حج القرعة بمطار القاهرة الدولى العائدون من الأراضي المقدسة عقب أداء فريضة الحج، وتم إنهاء كافة الإجراءات وتقديم التسهيلات والتيسيرات لهم.

تنسيق الجامعات 2023.. 35 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات حتى الآن أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023-2024، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات. ارتفاع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار إلى 9 أشخاص ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار عقار حدائق القبة، إلى 9 أشخاص، وتواصل الأجهزة المعينة والمحافظة القيام بعمليات البحث عن أي ناجيين تحت الأنقاض مع إجراء عمليات معاينة للمنازل المجاورة له.

الأرصاد: طقس غد شديد الحرارة على كل الأنحاء والقاهرة 38 درجة والمحسوسة 41

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غد الثلاثاء، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار رطب على السواحل الشمالية ، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

هلال شهر المحرم يولد اليوم.. أول أيامه وبداية السنة الهجرية الأربعاء المقبل