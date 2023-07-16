"يد" مركز شباب الاستاد ببورسعيد يحصد المركز الثانى فى بطولة الجمهورية للناشئين

بورسعيد - محمد عزام

كرم مجلس إدارة مركز شباب الاستاد ببورسعيد فريق كرة اليد بالمركز (مواليد 2012 بنين) لحصوله على المركز الثاني في بطولة الجمهورية لكرة اليد المصغرة، تحت قيادة محمد السيد، رئيس الجهاز الفني للفريق، ومؤمن احمد، مدرب الفريق.

ويتقدم عبد الفتاح حافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، بخالص التهانى القلبية إلي أبطال بورسعيد، متمنيا لهم مزيداََ من التقدم والنجاح وتحقيق المزيد من البطولات في ضوء الدعم اللامحدود الذي يقدمه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد لابطال بورسعيد الرياضيين.

جاء ذلك في إطار دعم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة لأبطال مصر الرياضيبن والوقوف خلفهم للوصول إلى أفضل المستويات وخلق جيل جديد من الموهوبين الرياضيين قادر على اعتلاء منصات التتويج في كافة البطولات، وتحت اشراف الكابتن محمد أبو رفاعي، رئيس منطقة بورسعيد لكرة اليد، وعبد الرحمن بصلة، رئيس مجلس الإدارة، ومحمد عبد النعيم مدير المركز.