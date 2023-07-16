اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 يوليو 2023 12:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

نيويورك تايمز الأمريكية: هجوم أوكرانيا المضاد يتعثر بسبب الألغام

الأحد، 16 يوليو 2023 12:26 م
نيويورك تايمز الأمريكية: هجوم أوكرانيا المضاد يتعثر بسبب الألغام اوكرانيا
كتبت ــ ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إنه بعد خمسة أسابيع من بدء أوكرانيا الهجوم المضاد ضد القوات الروسية، فإن المقابلات مع القادة والجنود الذين يقاتلون على الجبهة تشير إلى تقدم بطىء فى ظل وجود مشكلة رئيسية تتمثل فى الألغام الأرضية.

 فالحقول التي يجب على القوات الأوكرانية عبورها ممتلئة بعشرات من أنواع الألغام، المصنوعة من البلاستيك والمعدن، موضوعة فى شكل علب من التبغ الممضوغ أو عبوات المياه الغازية، تحمل أسماء مبهجة مثل "الساحرة " أو ورقة شجر. وأعاق تقدم الجيش الأوكرانى غياب الدعم الجوى والشبكة العميقة من الهياكل الدفاعية التي بنتها روسيا. إلا أن الكمية الهائلة من الألغام والأسلاك الشائكة والخدع الشراكية والأجهزة المتفجرة البداية أدت إلى تقدم القوات الأوكرانية أميال قليلة فقط منذ بدء الهجوم.

ونقلت الصيفة عن أوكرانى ضمن وحدة أنقذت جنودا أصيبوا بسبب المتفجرات، إنه لا يستطيع تخيل شيء مثل هذا، وأنه كان يعتقد أن الألغام موضوعة فى صفوف، إلا أن الحقول كلها مليئة بها، فى كل مكان.

 وتقول نيويورك تايمز، إن الألغام طالما كانت طابعا للحرب الروسية، استخدمت بشكل مكثف فى أفغانستان والشيشان، وفى مراحل سابقة من القتال فى أوكرانيا منذ عام 2014. إلا أن حقول الألغام الموجودة فى جنوب أوكرانيا شاسعة ومعقدة، وتتجاوز ما كان معروفا من قبل بحسب ما قال جنود دخلوا تلك الحقول. كما أن أوكرانيا استخدمت أيضا متفجرات قاتلة بكميات كبيرة لموقف تقدم روسيا.

 وأوضح الميجور ماكسيم بريفيازنوفيك، خبير الألغام الاوكرانى الذى يتسلل إلى الحقول ليلا قبل المشاة، إنه من أجل إزالة لالغام، ينبغي أن يكون لديك حافز وعقل هادئ، فهو عمل صعب مثل الجراح، لكن فى نفس الوقت، تنتشر المتفجرات حولك من المدفعية فى المعركة.

 

 

 


أوكرانيا

الهجوم المضاد

القوات الاوكرانية

حرب أوكرانيا

روسيا

الغام

حقول الالغام



الموضوعات المتعلقة

زيلينسكى: أوكرانيا تحافظ على أعلى وتيرة للعمل الدولى لاستعادة السلام

الأحد، 16 يوليو 2023 12:00 ص

الدفاع الروسية: القضاء على 645 جنديًا أوكرانيًا وإسقاط 6 طائرات بدون طيار

السبت، 15 يوليو 2023 10:10 م

دول الاتحاد الأوروبى تتعهد بتقديم أكثر من 400 مليون يورو لصندوق دعم أوكرانيا

الجمعة، 14 يوليو 2023 05:00 ص

الدفاع الأمريكية: شحنات الذخائر العنقودية وصلت بالفعل إلى أوكرانيا

الخميس، 13 يوليو 2023 10:37 م

بوتين: عضوية أوكرانيا فى الناتو تشكل تهديدا لأمن روسيا

الخميس، 13 يوليو 2023 10:04 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة