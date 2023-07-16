نيويورك تايمز الأمريكية: هجوم أوكرانيا المضاد يتعثر بسبب الألغام

كتبت ــ ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إنه بعد خمسة أسابيع من بدء أوكرانيا الهجوم المضاد ضد القوات الروسية، فإن المقابلات مع القادة والجنود الذين يقاتلون على الجبهة تشير إلى تقدم بطىء فى ظل وجود مشكلة رئيسية تتمثل فى الألغام الأرضية.

فالحقول التي يجب على القوات الأوكرانية عبورها ممتلئة بعشرات من أنواع الألغام، المصنوعة من البلاستيك والمعدن، موضوعة فى شكل علب من التبغ الممضوغ أو عبوات المياه الغازية، تحمل أسماء مبهجة مثل "الساحرة " أو ورقة شجر. وأعاق تقدم الجيش الأوكرانى غياب الدعم الجوى والشبكة العميقة من الهياكل الدفاعية التي بنتها روسيا. إلا أن الكمية الهائلة من الألغام والأسلاك الشائكة والخدع الشراكية والأجهزة المتفجرة البداية أدت إلى تقدم القوات الأوكرانية أميال قليلة فقط منذ بدء الهجوم.

ونقلت الصيفة عن أوكرانى ضمن وحدة أنقذت جنودا أصيبوا بسبب المتفجرات، إنه لا يستطيع تخيل شيء مثل هذا، وأنه كان يعتقد أن الألغام موضوعة فى صفوف، إلا أن الحقول كلها مليئة بها، فى كل مكان.

وتقول نيويورك تايمز، إن الألغام طالما كانت طابعا للحرب الروسية، استخدمت بشكل مكثف فى أفغانستان والشيشان، وفى مراحل سابقة من القتال فى أوكرانيا منذ عام 2014. إلا أن حقول الألغام الموجودة فى جنوب أوكرانيا شاسعة ومعقدة، وتتجاوز ما كان معروفا من قبل بحسب ما قال جنود دخلوا تلك الحقول. كما أن أوكرانيا استخدمت أيضا متفجرات قاتلة بكميات كبيرة لموقف تقدم روسيا.

وأوضح الميجور ماكسيم بريفيازنوفيك، خبير الألغام الاوكرانى الذى يتسلل إلى الحقول ليلا قبل المشاة، إنه من أجل إزالة لالغام، ينبغي أن يكون لديك حافز وعقل هادئ، فهو عمل صعب مثل الجراح، لكن فى نفس الوقت، تنتشر المتفجرات حولك من المدفعية فى المعركة.